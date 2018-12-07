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На Алтае возбудили уголовное дело о вырубке леса на 6 млн рублей

Сотрудников Ларичихинского лесничества подозревают в превышении должностных полномочий

БАРНАУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Ларичихинского лесничества Управления лесами минприроды и экологии Алтайского края. Ущерб государству оценивается в 6 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Государству был причинен имущественный ущерб в размере около 6 млн рублей", - сообщает ведомство.

По данным следствия, весной 2018 года в Тальменском районе лесничество заключило договор с компанией "Алтайлес" в рамках исполнения задания по санитарным рубкам, проведенным без обязательного обследования участков насаждений на предмет выявления очагов вредителей. В итоге были уничтожены здоровые деревья - сосны и березы. Как пояснили ТАСС в СУ СК по региону, следователям предстоит выяснить, на каких площадях были проведены такие рубки.

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