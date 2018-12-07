{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 1,5 тыс. человек в Хакасии остались без холодной воды из-за промерзшего трубопровода

Теплоснабжение поселка Изыхские Копи сохраняется

ТАСС, 7 декабря. Поселок Изыхские Копи в Алтайском районе Хакасии, где проживет порядка 1,6 тысячи человек, остался без централизованного холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе местного водозабора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

"Из-за морозов произошло промерзание участка трубопровода на водозаборе. Без холодного водоснабжения остался весь поселок, это 500 частных жилых домов, школа и детский сад. Организован подвоз холодной питьевой воды", - сообщил собеседник агентства, добавив, что теплоснабжение поселка сохраняется.

По словам представителя ведомства, водоснабжение планируется восстановить до конца дня пятницы.

Поселок находится в 36 километрах от Абакана. В Хакасии с начала недели стоят тридцатиградусные морозы.

Теги
РоссияХакасия
Суд прекратил уголовное дело в отношении двух обвиняемых в аварии на шахте "Распадская"
Уточняется, что дело прекращено в отношении главного инженера шахты и начальника службы вентиляции
Читать полностью