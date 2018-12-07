Прокуратура оценит законность прекращения дел обвиняемых в аварии на шахте "Распадская"

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проверит законность постановления о прекращении уголовных дел в отношении обвиняемых в аварии на шахте "Распадская" в Кемеровской области. По уточненным данным надзорного ведомства, дело прекращено в отношении трех обвиняемых. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Кемеровской области.
"Гособвинитель возражал против прекращения уголовного дела в отношении трех подсудимых. Законность вынесенного постановления будет оценена после поступления его копии в прокуратуру", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Междуреченский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Андрея Дружинина и Владислава Вальца, занимавших в 2010 году должности главного инженера шахты "Распадская" и начальника службы вентиляции соответственно. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что аналогичное решение было вынесено и в отношении Игоря Белова, который в момент аварии был начальником смены шахты. По данным источника, дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Авария на "Распадской" произошла в ночь на 9 мая 2010 года, в момент ЧП в шахте находился 361 работник, погиб 91 человек - шахтеры и горноспасатели. По факту нарушений правил безопасности при ведении горных работ СК возбудил уголовное дело, расследование по которому завершилось в феврале 2016 года. Уголовное дело рассматривается по существу в суде с 17 марта 2016 года.
Сначала в числе обвиняемых было восемь человек. Технический директор ЗАО "Распадская угольная компания" Анатолий Рыжов, директор ОАО "Распадская" - заместитель гендиректора "Распадской угольной компании" Игорь Волков, главный инженер Андрей Дружинин, командир Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда Александр Апальков и еще трое сотрудников шахты обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Также по делу проходил государственный инспектор Междуреченского территориального отдела горного надзора Ростехнадзора Федор Веремеенко, обвиняемый в халатности, но в сентябре 2016 года в отношении него было прекращено в связи с истечением срока давности.