Правительство Новосибирской области покинул министр, проработавший в нем 18 лет

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов, проработавший в правительстве региона 18 лет, покинул свой пост, сообщил ТАСС в пятницу источник в органах власти.
"Николай Николаевич в правительстве региона больше не работает", - сообщил собеседник агентства, не уточнив причину увольнения.
По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, пока официального приказа об отставке нет.
Николай Симонов работал в правительстве Новосибирской области с 2000 года в управлении по регулированию потребительского рынка и сферы услуг департамента развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области, после этого в департаменте и министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Николай Симонов 8 лет проработал в ранге регионального министра: с 2010 по 2013 год - транспорта и дорожного хозяйства, с 2013 по 2018 год - промышленности, торговли и развития предпринимательства.