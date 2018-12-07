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Правительство Новосибирской области покинул министр, проработавший в нем 18 лет

По данным источника ТАСС, в отставку ушел министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Николай Симонов

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов, проработавший в правительстве региона 18 лет, покинул свой пост, сообщил ТАСС в пятницу источник в органах власти.

"Николай Николаевич в правительстве региона больше не работает", - сообщил собеседник агентства, не уточнив причину увольнения.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, пока официального приказа об отставке нет.

Николай Симонов работал в правительстве Новосибирской области с 2000 года в управлении по регулированию потребительского рынка и сферы услуг департамента развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области, после этого в департаменте и министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Николай Симонов 8 лет проработал в ранге регионального министра: с 2010 по 2013 год - транспорта и дорожного хозяйства, с 2013 по 2018 год - промышленности, торговли и развития предпринимательства.

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РоссияНовосибирская область
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