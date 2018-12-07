Глава Хакасии внес в парламент кандидатуры двух своих заместителей и главы Минфина

ТАСС, 7 декабря. Глава Хакасии - председатель правительства республики Валентин Коновалов внес на утверждение Верховного совета региона кандидатуры двух своих заместителей и министра финансов. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы республики.
Согласно Конституции Хакасии, структура исполнительной власти, заместители главы республики и председателя правительства, а также глава Минфина утверждаются региональным Верховным советом.
"Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение направить в Верховный Совет республики представление на согласование кандидатов на должности двух своих заместителей и министра финансов", - сообщает пресс-служба.
На должность первого заместителя главы правительства выдвинут Андрей Асочаков, с 15 ноября исполняющий обязанности зампреда правительства. До своего назначения Асочаков был депутатом Верховного совета ("Единая Россия"). На должность постоянного представителя республики - заместителя главы Хакасии предложена Юлия Исмагилова, работавшая в аппарате полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Пост главы Минфина предложено занять Ирине Войновой, занимавшей эту должность при предыдущем главе республике Викторе Зимине.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, кандидатуры будут рассмотрены на сессии Верховного совета 12 декабря. "Структура исполнительной власти пока не внесена, но не исключено, что ее внесут также на сессию 12 декабря", - сказал собеседник агентства. Кандидатура и. о. зампреда правительства Хакасии, курирующего аппарат кабмина, Богдана Павленко, который ранее был мэром города Донского (Тульская область), пока не внесена в Верховный совет.
В Хакасии 11 ноября, спустя два месяца после проведения первого тура, прошел второй тур выборов главы республики. Единственным кандидатом стал выдвинутый КПРФ 30-летний Коновалов, для победы ему нужно было набрать более половины голосов избирателей, пришедших на избирательные участки. После обработки 100% протоколов Коновалов набрал 57,57% голосов. В первом туре 9 сентября занимавший на момент голосования пост главы региона Виктор Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив Коновалову, получившему 44,81%.