В корректировку проекта метро в Красноярске вложат 1 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Красноярский край вложит 1 млрд рублей в корректировку проекта метро в Красноярске, разработанного еще в 1990-е годы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр финансов региона Владимир Бахарь.
В начале 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по возобновлению строительства красноярского метрополитена.
"Для возобновления строительства Красноярского метрополитена необходимо актуализировать проектно-сметную документацию (ПСД), разработанную в 1994 году. Бюджетные расходы на проведение изыскательских работ и корректировку ПСД составят 1 млрд рублей", - сказал Бахарь.
По его словам, средства выделены из федеральной казны и учтены в краевом бюджете на 2019 год.
Пока в Красноярске нет ни одной действующей станции метро - его строительство началось в октябре 1995 года, неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием и остановилось в 2010 году, с 2013 года оно законсервировано.с
В красноярский метрополитен вложили 2,6 млрд рублей: было прорыто 3,5 км тоннелей и проложено 2 км путей на одной станции. Планировалось, что будет построено две линии, одна из которых свяжет северную окраину города с центром и правым берегом Енисея.