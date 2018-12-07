СК возбудил дело по факту травмирования ребенка в батутном центре в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту травмирования 11-летнего мальчика в батутном центре города Междуреченска. Ребенок во время прыжка ударился головой о край мягкого бассейна, после чего был госпитализирован, сообщается в пятницу на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). По версии следствия, в дневное время [6 декабря] мальчик находился в батутном центре, расположенном во Дворце культуры. Ребенок, прыгая с верхней части скалодрома в бассейн с мягким наполнителем, ударился головой о твердый край стенки бассейна, обтянутой поролоном", - говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали с тяжелой травмой головы. По данным ведомства, в настоящее время следствие устанавливает собственника центра. Кроме того, проверяется, соответствовал ли игровой инвентарь требованиям безопасности, а также проводился ли с посетителями инструктаж по правилам поведения и технике безопасности, должен ли был ответственный работник центра находиться в игровой зоне и т. д.

"По ходатайству следствия игровой зал закрыт до принятия мер к безопасному нахождению там детей", - отмечается в сообщении.