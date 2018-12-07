Трех жителей Омской области подозревают в хищении при ликвидации последствий паводка

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Директор омской строительной компании и два его подельника обвиняются в хищении по предварительному сговору более 40 млн рублей при ремонте дорог, разрушенных в 2015 году паводком в Омской области. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное о мошенничестве в особо крупном размере.

Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск констатировал, что огромное количество жалоб на качество дорог поступает именно из Омской области, он посоветовал региональному правительству сделать акцент на качественном ремонте дорог, а не освоении денег.

"Трое жителей Омской области подозреваются в совершении в составе организованной группы мошенничества в особо крупном размере при выполнении работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, директор ООО "Дорожная строительная компания" Севак Сароян, его родственник Гнел Сароян и знакомая Инна Купленик заключили от лица фирмы в 2016 году с бюджетным "ДРСУ № 5" договор субподряда на ремонт участков автодорог в Знаменской районе Омской области на сумму около 43 млн рублей с целью хищения этих средств. Создав видимость выполнения работ, мошенники зимой 2016 года, когда объемы и качество выполненных работ невозможно было проверить, предоставили государственным заказчику и подрядчику исполнительную документацию с недостоверными сведениями о выполнении договора в полном объеме. В результате подозреваемые получили за не сделанные работы свыше 40 млн рублей, которые и были похищены. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ ТАСС подчеркнули, что в ходе расследования уголовного дела будут проверены действия заказчика и подрядчика, которые приняли объект и перечислили средства, не убедившись в выполнении работ. Ранее эксперты обращали внимание региональных властей на то, что на торги на ремонт дорог, особенно в сельских района, зачастую заявляются фирмами-однодневками, которые проводят ремонт без соблюдения технологий или частично. После получения денег такие компании закрываются, и никто не несет ответственности за выявленные недостатки.

Паводок 2015 года стал в Омской области самым высоким с 1941 года. Он нанес северным районам региона ущерб на сумму около 500 млн рублей. Тогда были снесены или повреждены 40 мостов и 76 внутрирайонных и областных дорог, подтоплены 30 населенных пунктов, 22 из которых два месяца были отрезаны от "большой земли".