Новосибирск планирует снизить долг в 2019 году в ожидании роста налоговых отчислений

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Новосибирск планирует сократить внутренний долг на 4% в 2019 году за счет повышения нормы отчисления городу доходов от упрощенной системы налогообложения, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
"Мы сейчас подошли к черте в 90% - это соотношение долга к нашей доходной части. Увеличение доходной части внутренний долг опускает примерно на 4%", - сказал Локоть в пятницу.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников инициировал передачу части доходов от налогов, которые сейчас поступают в региональный бюджет, муниципалитетам. 3 декабря инициативу одобрило правительство области, 17 декабря вопрос рассмотрит Законодательное собрание. Предполагается, что благодаря нововведению бюджет Новосибирска получит в 2019 году около 1,1 млрд рублей.
Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила ТАСС, что на сегодняшний день размер внутреннего долга Новосибирска составляет 19,6 млрд рублей.
Проект бюджета Новосибирска в 2019 году предполагает рост расходов более чем на 2,5 млрд рублей - до 44,9 млрд рублей и дефицит около 2 млрд рублей.