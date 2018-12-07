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Новосибирск планирует снизить долг в 2019 году в ожидании роста налоговых отчислений

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников инициировал передачу муниципалитетам части доходов от налогов, которые сейчас поступают в региональный бюджет

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Новосибирск планирует сократить внутренний долг на 4% в 2019 году за счет повышения нормы отчисления городу доходов от упрощенной системы налогообложения, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Мы сейчас подошли к черте в 90% - это соотношение долга к нашей доходной части. Увеличение доходной части внутренний долг опускает примерно на 4%", - сказал Локоть в пятницу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников инициировал передачу части доходов от налогов, которые сейчас поступают в региональный бюджет, муниципалитетам. 3 декабря инициативу одобрило правительство области, 17 декабря вопрос рассмотрит Законодательное собрание. Предполагается, что благодаря нововведению бюджет Новосибирска получит в 2019 году около 1,1 млрд рублей.

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила ТАСС, что на сегодняшний день размер внутреннего долга Новосибирска составляет 19,6 млрд рублей.

Проект бюджета Новосибирска в 2019 году предполагает рост расходов более чем на 2,5 млрд рублей - до 44,9 млрд рублей и дефицит около 2 млрд рублей.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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