Попавшего в ДТП в Иркутской области верблюда перевезли к месту гастролей

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Циркового верблюда, который в четверг попал в ДТП в Иркутской области, перевезли к месту гастролей в город Железногорск-Илимский. Об этом в пятницу сообщила ТАСС представительница цирковой труппы сочинского цирка, которой принадлежит животное.
Верблюд временно находился в пожарной части поселка Эдучанка, куда его перегнали с места ДТП на время поиска нового грузового автомобиля для перевозки.
"Верблюд уже в цирке... С ним все в порядке, на нем нет ни царапины, но он скучает по своему брату [второму верблюду, который погиб в ДТП]", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в пятницу представители цирка решают вопрос транспортировки тела погибшего животного с места ДТП и его захоронения.
В этот же день у сочинского цирка начались гастроли в Железногорске-Илимском, выступления продлятся до 9 декабря.
Как сообщалось ранее, грузовик, перевозивший двух цирковых верблюдов, поздно вечером 5 декабря перевернулся в 45-градусный мороз. Машина ехала из города Тулун в Железногорск-Илимский. Одно животное погибло, операция по спасению второго длилась восемь часов. Пожарные и полицейские вызволили верблюда из покореженного кузова и вместе с участниками труппы пять часов перегоняли в ближайший поселок Эдучанка.