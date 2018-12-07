Попавшего в ДТП в Иркутской области верблюда перевезли к месту гастролей

Водитель погрузчика в Кузбассе во время уборки снега задавил насмерть ребенка

По данным СК, мужчина, не убедившись в безопасности маневра, стал сдавать назад, в этот момент девочка скатилась с горки и попала под заднее колесо спецтехники

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