Минздрав Новосибирской области считает необходимой доконтактную профилактику СПИДа

Препараты доконтактной профилакитики СПИДа принимаются человеком до вступления в контакт с ВИЧ-положительным, чтобы организм успел выработать защиту. Ранее ТАСС сообщал, что Минздрав России готов рассмотреть возможность использования в программах профилактики ВИЧ в РФ препараты доконтактной и постконтакной профилактики. На сегодня в России нет протоколов, которые бы регламентировали использование таких препаратов.

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области, которая вышла на первое место по количеству вновь выявленных ВИЧ-положительных граждан, заявляет о существовании необходимости введения доконтактной профилактики СПИДа после дополнительных обсуждений и получения клинических рекомендаций. Об этом сообщила ТАСС в пятницу исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

"Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает, необходимость в применении доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции существует, но на данный момент это требует дополнительных обсуждений, так как законодательные акты РФ и клинические рекомендации по проведению профилактики на сегодняшний день отсутствуют", - сказала Аксенова.

По словам главного внештатного специалиста по вопросам диагностики и лечения ВИЧ новосибирской городской инфекционная клиническая больницы № 1 Елены Фаст, необходимость доконтактной профилактики СПИДа в Новосибирской области обусловлена непростой ситуацией с ВИЧ-инфекцией в регионе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала препараты доконтактной профилактики в 2014 году. Препараты были одобрены в США, Норвегии, Канаде, Австралии и ряде других стран. В РФ использование препаратов доконтактной профилактики не регламентировано. Постконтактную химиопрофилактику в России проходят медицинские работники, которые имели контакт с зараженными ВИЧ пациентами, а также, люди, которые обращались за помощью вследствие изнасилования.