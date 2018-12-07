В Красноярске открылся всероссийский фестиваль Nauka 0+

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ начался в Красноярске в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Норникель", которая выступает партнером-организатором форума.
В числе организаторов также Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Красноярского края, МГУ им. Ломоносова и Сибирский федеральный университет, а также Российская академия наук. Фестиваль в Красноярске продлится до 8 декабря.
"Поддержка таких масштабных проектов позволяет содействовать воспитанию целого поколения молодых целеустремленных людей, способных двигать вперед технический прогресс. Для качественного развития российским компаниям нужны инженеры нового поколения", - сказал собеседник агентства.
Программа фестиваля
8 декабря участникам прочтет лекцию российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский. В рамках фестиваля также пройдет выставка "Время новых героев", в которой принимают участие красноярские вузы, учреждения дополнительного образования, музеи, библиотеки, институты Сибирского отделения РАН и наукоемкие, инновационные предприятия края.
Кроме того, организаторы подготовили "Детский научный стендап". "Так как выставка, которая пройдет в рамках фестиваля носит название "Время новых героев", то мы решили найти ребят, которые уже стали героями в науке и изобретательстве", - отметили в "Норникеле". Среди участников - победители конкурса юных изобретателей I Мake из Норильска и Дудинки, ставшие финалистами Международной выставки юных изобретателей в Индонезии в сентябре этого года, и красноярский школьник Артем Кирсанов - финалист международного конкурса Breakthrough Junior Challenge.
На площадке форума пройдут мастер-классы по медицине, физике, биотехнологиям, программированию, здоровому питанию. Также состоится презентация книги "Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса".
Nauka 0+ является одним из самых масштабных российских проектов в области популяризации науки и технологии. VIII Всероссийский фестиваль охватит 80 регионов страны, в которых пройдут 200 научных событий. Ключевыми площадками станут Белгород, Мурманск и Красноярск. Первый в России фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году.