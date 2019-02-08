Более 15 тыс. жителей Томска остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии

ТАСС, 8 февраля. Прорыв сетей теплоснабжения произошел в пятницу на улице Беринга в Томске в 30-градусный мороз, из-за аварии без отопления остались 72 многоквартирных дома, в которых проживает 15,6 тыс. человек, три детсада и школа, сообщил ТАСС глава Октябрьского района города Сергей Лозовский.

"В пятницу произошла авария на тепломагистрали "ТомскРТС". Приняты все меры по устранению аварийной ситуации, все службы на месте - МЧС, "РТС", все управляющие компании. Это квадрат Лазарева, Иркутского тракта, Беринга и Лазо - порядка 72 домов, три детских сада, одна школа. На данной территории проживает 15,6 тыс. человек", - сказал он.

По данным регионального УМВД, на время устранения аварии в районе, где она произошла, временно ограничено движение транспорта.

По информации регионального гидрометцентра, температура воздуха в Томске в пятницу составит минус 30-34 градуса.