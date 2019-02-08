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На месте угольного участка вблизи Новокузнецка появится особо охраняемая зона

Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что обратился к угольщикам, которые подали заявления на участие в аукционе по продаже участка и, по его словам, они уже начали отзывать свои заявки

ТАСС, 8 февраля. Главе Новокузнецка и Новокузнецкого района дано поручение о создании особой охраняемой территории на месте разработки участка Тишинский Ильинского угольного месторождения, сообщил журналистам в пятницу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В 2017 году бывшим губернатором региона Аманом Тулеевым была согласована комплексная программа, предусматривающая разработку новых участков, среди которых и Тишинский. Жители города выразили обеспокоенность дальнейшим развитием угольных предприятий и экологической обстановкой в городе. Цивилев также выступил против разработки угольного участка. Письмо об исключении участка из программы разработки было направлено в Минэнерго РФ.

"Мы приняли решение, и я дал поручение главам [района и города] создать особо охраняемую территорию на территории Новокузцекого района и Новокузнецка. Это муниципальная программа, ее можно сделать быстро. Кроме того, на этой объединенной территории необходимо проработать парк, сквер или место отдыха для жителей города. Обязательно нужно обсудить его [проект парка]", - сказал Цивилев.

Губернатор добавил, что обратился к угольщикам, которые подали заявления на участие в аукционе по продаже этого угольного участка и, по его словам, они уже начали отзывать свои заявки. Кроме того, Цивилев провел встречу с руководителем Роснедр по Сибирскому федеральному округу, в ходе которой было решено, что аукциона по участку проводится не будет. "У нас единый подход по этой лицензии", - подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, разработка участка могла негативно отразиться на одном из самых чистых районов города, где сейчас проживают около 90 тыс. человек.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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