На месте угольного участка вблизи Новокузнецка появится особо охраняемая зона

ТАСС, 8 февраля. Главе Новокузнецка и Новокузнецкого района дано поручение о создании особой охраняемой территории на месте разработки участка Тишинский Ильинского угольного месторождения, сообщил журналистам в пятницу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В 2017 году бывшим губернатором региона Аманом Тулеевым была согласована комплексная программа, предусматривающая разработку новых участков, среди которых и Тишинский. Жители города выразили обеспокоенность дальнейшим развитием угольных предприятий и экологической обстановкой в городе. Цивилев также выступил против разработки угольного участка. Письмо об исключении участка из программы разработки было направлено в Минэнерго РФ.

"Мы приняли решение, и я дал поручение главам [района и города] создать особо охраняемую территорию на территории Новокузцекого района и Новокузнецка. Это муниципальная программа, ее можно сделать быстро. Кроме того, на этой объединенной территории необходимо проработать парк, сквер или место отдыха для жителей города. Обязательно нужно обсудить его [проект парка]", - сказал Цивилев.

Губернатор добавил, что обратился к угольщикам, которые подали заявления на участие в аукционе по продаже этого угольного участка и, по его словам, они уже начали отзывать свои заявки. Кроме того, Цивилев провел встречу с руководителем Роснедр по Сибирскому федеральному округу, в ходе которой было решено, что аукциона по участку проводится не будет. "У нас единый подход по этой лицензии", - подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, разработка участка могла негативно отразиться на одном из самых чистых районов города, где сейчас проживают около 90 тыс. человек.