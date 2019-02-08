Участники форума в Омске обсудят проблемы цифровизации регионов России

ОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Более тысячи экспертов в области ИT-технологий из России и Казахстана приехали в Омск на IV Международный ИТ-Форум, главной темой которого стала цифровая трансформация регионов. Об этом заявил в пятницу на церемонии открытия форума Александр Тимофеечев - президент некоммерческого партнерства "ИТ-Кластер Сибири", которое является организатором встречи.

"Тема, выбранная для сегодняшнего форума, цифровая трансформация регионов, представляет огромный интерес для всех. Несмотря на то, что программа "Цифровая экономика" была принята только в 2017 году, в процесс ее построения регионы России и Казахстана были вовлечены давно. И цель нашего форума в этом году - рассказать об эффективных инструментах цифровизации, поделиться опытом их внедрения, инфраструктурного сопровождения. Для этого здесь собрались представители практически всех регионов нашей страны", - сказал Тимофеечев.

По мнению руководителя НКО "Экспертный центр электронного государства" Павла Хилова, тема форума затрагивает все национальные проекты, реализуемые в России. "Я считаю, что нацпроект "Цифровая экономика" в любом случае является основным, потому что во всех остальных нацпроектах вопросы автоматизации и цифровизации будут занимать основное место. И поэтому этот форум с учетом всех его мероприятий затрагивает и цифровую экономику и все остальные приоритетные отрасли", - заявил Хилов.

По словам Тимофеечева, на форуме помимо уже традиционных площадок "ИТ в образовании", "Информационная безопасность", "Цифровое сельское хозяйство", "Цифровая промышленность" и других будут представлены и новые направления. "Участники конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) обсудят ключевые вопросы развития цифровой экономики муниципальных образований, на секции "Цифровой город" будут рассмотрены инструменты цифровизации и автоматизации городской жизни. Ну и наша новинка - это конференция разработчиков программного обеспечения", - сказал президент "ИТ-Кластера Сибири".

Он отметил, что впервые форум проводится в течение пяти дней. Мероприятие началось два дня назад с роботехнических соревнований "Робофест-Западная Сибирь", на котором собралось более 500 детей со всей страны. В четверг в рамках форума началась двухдневная конференция "ИТ в образовании", в которой принимают участие более тысячи педагогов. Деловая часть форума также продлится два дня - с 8 по 9 февраля.