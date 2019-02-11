В Томске более 100 домов остались без холодной воды из-за аварии

ТАСС, 11 февраля. Жители более чем 100 домов в Томске остались без холодной воды из-за аварии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Томскводоканала".

"Повреждение серьезное достаточно для нас на водоводе диаметром 600 мм. Само повреждение локализовано в районе переулка Лугового, эта магистраль питает часть Советского и часть Кировского районов. Основные отключенные потребители у нас по улицам Сибирская, Алтайская. На Сибирской домов много: от 10-го дома и практически до конца, по Алтайской приличное количество домов, около десятка домов на Комсомольском проспекте (всего более 100 домов)", - рассказала собеседница агентства.

Точного списка попавших под отключение домов пока нет.

"Повреждение находится в чистом поле. Расчистили снег, нашли место повреждения, сейчас будем работать. Что касается сроков, на данный момент четко сориентировать не могу", - добавила представитель компании.