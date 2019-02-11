{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Томске более 100 домов остались без холодной воды из-за аварии

В настоящее время место повреждения уже обнаружили, специалисты приступили к работам

ТАСС, 11 февраля. Жители более чем 100 домов в Томске остались без холодной воды из-за аварии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Томскводоканала".

"Повреждение серьезное достаточно для нас на водоводе диаметром 600 мм. Само повреждение локализовано в районе переулка Лугового, эта магистраль питает часть Советского и часть Кировского районов. Основные отключенные потребители у нас по улицам Сибирская, Алтайская. На Сибирской домов много: от 10-го дома и практически до конца, по Алтайской приличное количество домов, около десятка домов на Комсомольском проспекте (всего более 100 домов)", - рассказала собеседница агентства.

Точного списка попавших под отключение домов пока нет.

"Повреждение находится в чистом поле. Расчистили снег, нашли место повреждения, сейчас будем работать. Что касается сроков, на данный момент четко сориентировать не могу", - добавила представитель компании.

Теги
Россия
Власти Новосибирской области помогут с жильем семье, потерявшей пять человек
Точная сумма материальной помощи пока не известна
Читать полностью