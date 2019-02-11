Более 20 домов в Омске остались без холодной воды из-за аварий на трубопроводах

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Холодное водоснабжение отключено в 23 зданиях в Омске в результате двух аварий на трубопроводе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Росводоканал Омск".

"По оперативной информации на улице Кирова без воды 13 домов и около десяти домов на Щербанева. Сейчас мы работаем над тем, что произвести переключения и минимизировать количество поврежденных домов. На Щербанева с утра силами наших предприятий совместно с управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска ведется уборка территории, где произошел излив воды", - сказали в пресс-службе.

По данным системы "Мой дом" мэрии Омска, без воды остались 15 жилых домов и 7 административных зданий.

Сейчас, по информации синоптиков, температура воздуха в городе -18 градусов.

В компании добавили, что после переключений схемы подачи воды в обоих микрорайонах без водоснабжения останется по 1-2 дома. Полностью ликвидировать последствия аварии планируется после 18:00 (15:00 мск).