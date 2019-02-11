Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в частном доме по улице Оборонная в Новосибирске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Около 03:00 (23:00 мск) после тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Оборонная в городе Новосибирске обнаружены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате пожара часть дома оказалась разрушена, а из неповрежденной половины дома одна женщина смогла выбраться самостоятельно до прибытия пожарных. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

"Открытое горение было ликвидировано в 03:49 (23:49 мск), полностью пожар был потушен в 06:39 (02:39 мск). <…> Общая площадь пожара составила 90 кв. м. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, произошло короткое замыкание электропроводки в первой половине дома", - сказал собеседник агентства.

По факту данного происшествия следственным управлением СК РФ по региону проводится проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших.