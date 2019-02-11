Пожар на площади 1 тыс. кв. м произошел в речном порту в Иркутской области

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел утром в понедельник на территории речного порта в городе Киренске Иркутской области, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Сгорела кровля здания, принадлежащего предприятию, а также пострадала кровля рядом расположенной котельной, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"На территории речпорта есть здание, оно отапливается от собственного теплоисточника, оттуда и начался пожар, загорелась кровля этого здания. В результате пожара пострадала часть кровли котельной, которая находятся рядом и отапливает жилые дома. Сообщение о возгорании поступило в 08:27 (03:27 мск), в 11:00 (06:00 мск) пожар был ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м, - сказали в пресс- службе.

Там уточнили, что оборудование в котельной не пострадало, пожар не повлиял на отопительный процесс.

Киренск находится в 920 км от Иркутска, в городе проживает более 11 тыс. человек. Речной транспорт является градообразующей отраслью Киренска.