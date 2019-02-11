Двое детей погибли при пожаре в частном доме Новокузнецка

ТАСС, 11 февраля. Двое детей из многодетной семьи погибли в результате пожара, произошедшего в частном двухэтажном доме в Новокузнецке. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Кемеровской области.

"В ночь на понедельник загорелся двухэтажный дом, в нем проживала семья с пятью детьми. Погибли двое детей - мальчики шести и десяти лет", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 45 кв. м.

"До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей. Открытое горение было ликвидировано в 01:59 (21:59 мск). Причины возгорания устанавливаются", - отметили в пресс-службе.

Для ликвидации пожара был привлечен 21 человек личного состава МЧС.