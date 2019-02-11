Омская область направила на погашение госдолга 2,4 млрд руб.

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Бюджет Омской области в 2018 году исполнен с профицитом 2,4 млрд рублей, эти средства были направлены на погашение госдолга. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр финансов региона Вадим Чеченко.

"Фактическое исполнение бюджета в 2018 году сложилось с профицитом 2,4 млрд рублей, который мы направили на погашение коммерческих кредитов. В целом госдолг региона на 1 января 2019 года составил 42,4 млрд рублей со снижением за истекший год на 2,5 млрд рублей. Общая долговая нагрузка составила 69% при установленном в соглашениях с Федерацией показателем на уровне не более 78%", - сказал Чеченко.

Он добавил, что губернатор Омской области Александр Бурков поставил задачу обеспечить в 2019 году рост налоговых и неналоговых доходов не ниже уровня инфляции для выполнения условий участия в федеральной программе реструктуризации бюджетных кредитов.

Доходы бюджета Омской области в 2018 году составили 87,8 млрд рублей (на 18% больше уровня 2017 года), расходы - 85,4 млрд рублей (на 13,6% больше уровня 2017 года). Параметры бюджета на 2019 год до внесения февральских поправок составляют 83,7 млрд доходов и 79,9 млрд расходов.

Программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов на 7-12 лет запущена с 1 января 2018 года. В первые два года субъектам нужно будет выплачивать по 5% долга ежегодно. Как ожидается, реструктуризация позволит регионам сэкономить около 430 млрд рублей в ближайшие два года. Право продлить реструктуризацию до 12 лет получат только те регионы, которые покажут в 2018-2019 годах рост доходов выше уровня инфляции.