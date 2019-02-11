Жительница Иркутской области через суд доказала, что она жива

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Жительница города Братска Иркутской области через прокуратуру доказала, что она жива, после того как узнала, что в информационных базах госорганов числится умершей. Об этом в понедельник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В прокуратуру Братска с нестандартной просьбой засвидетельствовать факт того, что она жива, обратилась жительница города. При беседе с ней выяснилось, что в информационных базах государственных органов области с конца октября 2018 года она числится умершей. На этом основании ей прекращена выплата пенсии, заблокированы счета в банке, аннулирован медицинский страховой полис", - говорится в сообщении.

При проверке было установлено, что в августе прошлого года органом ЗАГСа была засвидетельствована смерть женщины с таким же именем, но в городе Усолье-Сибирском. Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил исковые требования. Сведения о регистрации смерти жительницы города Братска признаны недействительными и аннулированы. Ее конституционные права восстановлены, отмечается в сообщении надзорного ведомства.