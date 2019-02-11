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РЖД создадут инновационный центр железных дорог в новосибирском Академпарке

В 2019 году запланирован запуск пилотных центров также в Санкт-Петербурге и Самаре

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 2019 году создаст на базе технопарка Новосибирска инновационный центр железных дорог. Пилотные подразделения центра появятся еще в двух регионах РФ, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске гендиректор "Академпарка" Владимир Никонов.

"С РЖД мы ведем переговоры о создании условий инновационного центра железных дорог на территории технопарка. Решение о создании центра инновационного развития подписана президентом РЖД [Олегом Белозеровым] в прошлом году. Ясно также, что подразделения этого центра должны появиться на всей системе железных дорог, и в пилотном режиме, речь шла о трех регионах: Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск", - сказал Никонов, добавив, что запуск пилотных центров запланирован на 2019 год.

По его словам, у каждого из подразделений центра будет своя специализация в рамках развития железных дорог. Новосибирское подразделение будет связано с созданием новых высокотехнологических решений.

В связи с этим внутри Западно-Сибирской железной дороги будет создано особое подразделение. "Но железные дороги подчеркивают свою заинтересованность [в работе] с открытыми инновациями и будут привлекать структуру, которая имеет опыт работы на рынке открытых инноваций, в качестве управляющей компании", - сказал Никонов. По его словам, возможно, этой структурой станет Академпарк.

Новосибирский Академпарк в 2018 году заключил 10 контрактов с крупными российскими и зарубежными компаниями. В их числе "Газпромнефть" и РЖД, Bayer, Huawei, "Билайн" и другие.

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