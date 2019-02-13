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Российский инвестиционный форум - 2019

Развитием трамвайной сети в Новосибирске может заняться частный инвестор

По словам губернатора региона Андрея Травникова, ведутся переговоры с потенциальными участниками

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Частный инвестор может быть привлечен к развитию трамвайной сети Новосибирска, мэрия города и правительство Новосибирской области ведут переговоры с потенциальными партнерами. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Андрей Травников.

"Потенциал для привлечения частных инвесторов есть - в частности, развитие трамвайной сети и обновление парка трамваев. Переговоры на уровне региона и на уровне мэрии города Новосибирска с потенциальными участниками ведутся", - сказал Травников.

Он отметил, что в России существуют прецеденты проектов государственно-частного партнерства, связанные с развитием трамвайных линий. Травников привел в пример Санкт-Петербург, где в 2018 году на условиях концессии с частным инвестором запущен проект строительства современной трамвайной линии в Красногвардейском районе.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что износ большей части парка новосибирских трамваев превышает 50%. Для их глубокой модернизации, позволяющей продлить срок службы трамвая, в Новосибирске было создано совместное с белорусским заводом "Белкоммунмаш" предприятие, откуда поставляются новые комплектующие. Модернизированный таким образом трамвай обходится на 30-50% дешевле нового, отмечал Локоть.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
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