До 2021 года в Республике Алтай закупят 35 мобильных медицинских комплексов

ТАСС, 14 февраля. Жители отдаленных сел Республики Алтай смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь благодаря новым мобильным передвижным медицинским комплексам. До 2021 года будет закуплено 35 оборудованных современной техникой автомобилей, первый передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) уже начал работу, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"До 2021 года в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи Республики Алтай планируется приобрести 35 различных мобильных передвижных комплексов для медицинских организаций. Это передвижные врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, флюорографы, маммографы, стоматологические комплексы, передвижные центры женского здоровья и эндокринологические центры. Первый такой ФАП уже получил необходимую разрешительную документацию и начал работу в Онгудайском районе", - пояснили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, стоимость нового ФАП составила 6,4 млн рублей. Стоимость остальных 35 комплексов, которые планируется закупить, будет зависеть от назначения и закупленного оборудования.

В составе бригады первого в регионе передвижного ФАП - невропатолог, акушер-гинеколог, дерматолог и фельдшер. Они уже побывали в двух отдаленных селах Онгудайского района - Чуй-Оозы и Ак-Боом, где проживает 23 и 22 человека соответственно. Врачи уже назначили жителям отдаленных горных сел лечение, отправили одного человека в больницу, оказали неотложную помощь больному с гипертонической болезнью. Планируется выезжать во все малые населенные пункты района.

"Такие ФАП со временем поступят во все районы республики. Онгудайский район стал первым, здесь много малых сел, которые находятся на удалении от районного центра и от более крупных населенных пунктов, где есть стационарные ФАП", - привели в пресс-службе слова главы Республики Алтай Александра Бердникова.

Средства на приобретение первого в регионе мобильного ФАП выделены из бюджета республики и резервного фонда правительства РФ. Мобильный пункт полностью автономен - бензиновый генератор обеспечивает его электричеством и теплом. Это позволяет проводить медицинские процедуры круглогодично.