Инвестиции в коммуникации Барнаула для снижения аварийности до 40% оценили в 3,4 млрд руб.

БАРНАУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 3,4 млрд рублей потребуется на снижение аварий на водопроводных и канализационных сетях в Барнауле на 25% и на 30-40% соответственно. "Барнаульский водоканал" и администрация города обсуждают вопрос подписания концессионного соглашения, чтобы решить эти проблемы, сообщил в четверг журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Масловский.

"Мы с городом ведем работу по заключению концессионного соглашения, планируются инвестиции до 2,4 млрд за 10 лет. <…> Утвержденных мероприятий пока нет, концессионное соглашение будем заключать до конца 2019 года. [Глава города] Сергей Иванович [Дугин] предложил подумать об увеличении инвестиций до 3,4 млрд рублей - это было бы серьезным подспорьем, позволило бы нам на 30-40% уменьшить количество аварий на канализационных сетях и на 25-26% снизить количество аварий на водопроводных сетях", - сказал Масловский.

По словам руководителя компании, 3,4 млрд рублей позволят кардинально переломить ситуацию с устареванием сетей в городе - эти средства, как пояснил Масловский ТАСС, позволят переложить 230 км сетей. Он отметил, что износ сетей в городе составляет 57%, однако это слишком усредненный параметр: есть новые сети с износом 1%, а есть сети с износом до 80%. Масловский отметил, что один из главных вопросов - финансирование проекта - в частности, предполагается проработать вопрос вступления в профильные федеральные проекты.

"В среднем за год переклад 10 км сетей - нам бы хотелось кратно это увеличить, 30-40 км надо перекладывать сейчас, чтобы переломить тенденцию старения. Проблема в том, что это финансово емкая история - на перекладку сетей нужно в разы больше денег, это нагрузка на тариф. По нашим оценкам, тогда бы понадобилось увеличить тарифы на воду на 59%, а на водоотведение более чем на 70% - в тариф невозможно внести такую сумму, бюджет ограничен - надо смотреть краевые, муниципальные возможности, участие в федеральных целевых программах - к примеру, "Чистая вода", реформирование ЖКХ", - пояснил Масловский.

В то же время, несмотря на износ сетей, Масловский подчеркнул, что с 2006 года в городе количество аварии на сетях, подведомственных водоканалу, сократилось практически в два раза - с 820 в 2006 году до 484 в 2018 году. В 2019 году на "Барнаульский водоканал" заложил заложено 474 млн рублей, в том числе на модернизацию сетей 274 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по данным властей региона, износ сетей ЖКХ в Алтайском крае, в том числе в Барнауле, составляет 50-70%. Этой зимой в морозы до минус 40 градусов в Барнауле происходило множество порывов на сетях водоснабжения.