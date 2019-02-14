Сибирские ученые проверят металлы на прочность с помощью синхротронного излучения

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Разработанная учеными Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) установка позволит при помощи синхротронного излучения изучить структуру кристаллической решетки металлов, что впоследствии потенциально поможет значительно увеличить их износостойкость, сообщили ТАСС в пресс-службе НГТУ.

Образец установки был опробован летом 2018 года командой молодых ученых НГТУ в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF) в Гренобле. Там была получена информация об изменении структуры различных металлических материалов. В НГТУ также создана и испытана установка для исследования эволюции структуры металлов с помощью действующего синхротрона ВЭПП-4 в Институте ядерной физики СО РАН. Предполагается, что применение установки на проектируемом оборудовании синхротрона СКИФ позволит проводить исследования на принципиально новом уровне точности.

"Изучив процесс эволюции структуры металла на уровне кристаллической решетки, мы сможем изменять металлы целенаправленно, а не наугад, как это часто происходит сейчас. Возможно, в результате у нас получится значительно увеличить износостойкость материалов, а значит, значительно продлить срок службы различных машин и механизмов, ведь процесс трения присутствует практически во всех современных механизмах", - процитировали в пресс-служба слова ректора НГТУ, профессора кафедры материаловедения в машиностроении Анатолия Батаева.

Разработка ученых НГТУ, использующая синхротронное излучение, позволяет изучить изменения металлов в процессе трения на уровне атомных построений, то есть с максимальной детальностью, в отличие от рентгеновского излучения, которое традиционно применяют для этих целей. Установка дает возможность исследовать металлы и их сплавы на основе железа, меди, алюминия, титана.

Решение о строительстве синхротрона в Новосибирске поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте. Первый этап создания исследовательской инфраструктуры уникальных научных установок класса "мегасайенс" должен быть завершен к 2024 году в рамках нацпроекта "Наука". Ранее в интервью ТАСС губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что реализация проекта, который оценивается приблизительно в 40 млрд рублей, начнется в Новосибирске в 2021 году.

Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и диагностики заболеваний.