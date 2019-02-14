Регионы Сибири увеличили внешнеторговый оборот почти на четверть за 2018 год

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот регионов Сибири за 2018 год вырос на 23% и составил более $48 млрд, в его структуре преобладают товары, отправляемые на экспорт. Лидирующие позиции по поставкам товаров за рубеж занимают Кемеровская, Иркутская области и Красноярский край, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

"Внешнеторговый оборот в целом по Сибирскому федеральному округу составил $48,5 млрд и по сравнению с 2017 годом увеличился на 23%. Округ занял пятое место среди всех федеральных округов по Российской Федерации", - рассказал Колыханов.

Около 80% в товарообороте составила доля экспорта - это почти $39 млрд. Стоимостной объем экспорта по Сибири увеличился на 21%, физический - на 5,7%, составив 218,3 млн тонн. Возрос экспорт каменного угля, сырой нефти, которые составляют 48% от всех экспортируемых товаров. Также увеличились поставки металлов и изделий из них, древесины и целлюлозы. Около 43% отправляемой в Сибирь продукции - машины и оборудование, продукция химпромышленности, продовольственная продукция, металлы и текстиль.

Самыми активными поставщиками в лидирующей по экспорту тройке регионов являются производители топливно-энергетических товаров - компании "Кузбассразрезуголь", "Распадская угольная компания", "Иркутская нефтяная компания", металлургическая и горнодобывающая компания "Евраз". По экспорту металлов - "Русал Братск", "Норильский Никель" и другие компании.

Новосибирская область, занимающая 4 место по экспорту в округе, вывезла за год 56% объемов поставок машиностроительной продукции. Как сообщил журналистам начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, экспортировали оборудование, инновации и наумкоемкие товары такие компании как Новосибирский завод химконцентратов "НЗКХ", машиностроительное предприятие "Элсиб", завод оптикоэлектронных приборов "Катод", предприятие "СКТБ (специальное конструкторско-технологическое бюро) "Катализатор", Новосибирский патронный завод и другие. Они экспортировали продукцию в США, Израиль, Саудовсковскую Аравию, Китай, ОАЭ, страны СНГ.

Самый частый торговый партнер Сибири - Китай, товарооборот с ним занимает 22% от общего объема. Также регионы Сибири активно торгуют с Нидерландами, Республикой Корея, Японией.