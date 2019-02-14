Кукольный театр "2+ку" в Томске возобновит работу весной

ТАСС, 14 февраля. Кукольный театр "2+ку" в Томске, основатель которого Владимир Захаров погиб при пожаре в театре, возобновит работу весной этого года, спектакли будут ставить ученики Захарова, сообщила ТАСС директор театра Ирина Наумова.

Ранее сообщалось, что основатель театра "2+ку" Владимир Захаров погиб 1 февраля при пожаре в здании на территории театра в Томске. Захаров и его детище известны в Томске и соседних регионах как "театр одного человека" - он сам возвел на участке в частном секторе одноэтажное здание театра и ряд других построек, изготавливал механические куклы, делал декорации, ставил спектакли и играл в них. В последнее время в репертуаре театра было 13 спектаклей. Захаров давал по несколько представлений в день, а заплатить за билет можно было, положив в специальный мешок ту сумму, которую сам зритель сочтет приемлемой.

"Первого марта мы откроемся - Захаров всегда считал первый день весны праздником и всегда его отмечал. У нас есть два-три человека, которые могут сделать представления. Театр жив. Нас примерно 15 человек - друзей, родных и близких по духу. И мы намерены уже к весне восстановить жизнь и работу театра", - сказала Наумова.

Она добавила, что 1 марта показывать спектакли будет ученица Захарова Ольга Горелова. Также планируется в дальнейшем показывать видеозаписи его спектаклей. "Пока еще утверждаем репертуар театра. Мы хотели бы повторить его традицию и сохранить в театре все по максимуму, оплата будет также - кто сколько может", - отметила она.

По факту смерти Захарова региональное СУ СКР проводит проверку. Основная версия пожара - замыкание электропроводки.