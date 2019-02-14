"Газпром нефть" и Омская область договорились улучшать инвестклимат в регионе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и правительство Омской области подписали соглашение о расширении сотрудничества по улучшению инвестиционного климата в регионе, а также о развитии его экономики. Документ подписали глава "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Александр Бурков на Российском инвестиционном форуме в Сочи, говорится в сообщении компании.

Документ направлен на расширение взаимодействия по природоохранным проектам, развитие научно-технического и промышленного потенциала региона, создание новых рабочих мест. Стороны также договорились совместно работать над повышением уровня жизни в регионе, в том числе за счет инвестиций в социальную сферу, благотворительной и спонсорской деятельности.

"Один из важных приоритетов работы "Газпром нефти" - это рост качества жизни в регионах деятельности. Компания активно поддерживает социальные проекты, способствует развитию комфортной городской среды и общественных пространств, реализует в Омской области масштабную инвестиционную программу. Мы являемся надежным партнером для руководства региона в создании современной высокоэффективной системы промышленного экологического мониторинга. На ближайшие годы в фокусе нашего внимания остается строительство высокотехнологичного завода по производству катализаторов и завершение модернизации Омского НПЗ", - сказал Дюков, слова которого пригодятся в пресс-релизе.

"Мы подписали соглашение, которое создаст новые возможности для позитивных социальных преобразований. "Газпром нефть" зарекомендовала себя как один из технологических лидеров развития Омской области, - подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков. - В свою очередь, правительство области будет содействовать реализации этих и других инвестиционных программ, которые способствуют дальнейшему росту промышленного и строительного комплексов региона".

В пресс-релизе компании со ссылкой на главу "Газпром нефти" Александра Дюкова также сообщается, что инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию производства в Омской области в 2018 году составили 57 млрд рублей, в социальную сферу и благотворительность - 2,9 млрд рублей.

"В 2018 году вложения компании в модернизацию и развитие производственных активов превысили 57 млрд рублей, социальные инвестиции - 2,9 млрд рублей", - отметил он в ходе Российского инвестиционного форума.

На территории Омской области работают 30 дочерних предприятий "Газпром нефти", в их числе Омский НПЗ, Омский завод смазочных материалов и Технопарк промышленной автоматизации. В 2018 году "Газпром нефть" завершила перевод в Омск части корпоративных функций - бухгалтерии, ИТ-службы, центра кадровых решений. Сейчас в Омской области работает больше 9,5 тыс. сотрудников "Газпром нефти".

В регионе компания также курирует программы "Газпрома" по реконструкции улиц исторической части г. Омска. "Газпром нефть" в регионе финансирует строительство детских площадок и спортивной инфраструктуры, проекты развития городской среды и проведения в Омске мероприятий, поддерживает медицинские, образовательные и культурные учреждений.