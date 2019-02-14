В Сибири создадут комплекс мониторинга ионосферы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Наземно-космический экспериментальный комплекс мониторинга ионосферы будет создан в Сибири при участии группы компаний "РТИ" и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Об этом журналистам рассказали в четверг в пресс-службе РТИ.

"Группа компаний "РТИ" и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН планируют создать наземно-космический экспериментальный комплекс мониторинга ионосферы в интересах повышения эффективности работы радиотехнических средств КВ-диапазона радиолокации и радиосвязи", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, комплекс позволит изучить вопрос активности ионосферы в северных регионах, из-за которой происходят непрогнозируемые потери связи с авиацией и с инфраструктурой в регионе, а также снижается радиолокационная эффективность станций на этом направлении.

"Полученные данные позволят прогнозировать изменения ионосферы и предупреждать их последствия, а также снизят риски финансовых и человеческих потерь на северном стратегическом направлении", - приводит пресс-службе слова генерального директора РТИ Максима Кузюка.

Институт может выйти на получение данных в течении двух лет. Также данный проект откроет российским специалистам доступ к данным международных научных исследований ионосферы.