Суд в Красноярске отменил приговор участнице экстремистского движения "Артподготовка"

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Суд Советского района Красноярска отменил приговор участнице запрещенного в России экстремистского движения "Артподготовка" Оксане Походун, осужденной по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Васин.

Походун была осуждена в апреле 2018 года на два года условно. По информации ФСБ, она принимала активное участие в собраниях экстремистской организации, а с июля 2015 года неоднократно публиковала на своей странице в социальной сети материалы экстремистской направленности и комментарии к ним. "Суд отменил приговор в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ", - сказал адвокат, отметив, что она была осуждена именно за публикации в социальной сети, а не за участие в "Артподготовке".

Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Согласно поправкам, если преступление, предусмотренное частью 1 этой статьи, совершено физическим лицом впервые, оно будет караться административным наказанием в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом на срок до 15 суток. Юридическим лицам будет грозить штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Если же преступление совершено повторно в течение одного года, то за него будет наступать уголовная ответственность.

Общественное движение "Артподготовка" было признано экстремистским в октябре 2017 года. В задачи движения входит пропаганда через интернет и на общественных мероприятиях идей расизма, сепаратистских и революционных настроений среди молодежи. Лидер организации Вячеслав Мальцев, заочно арестованный за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, скрывается за рубежом.