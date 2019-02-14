Завод "Русская кожа" в моногороде на Алтае введут в эксплуатацию в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Завод "Русская кожа Алтай" стоимостью порядка 2 млрд рублей планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, сообщила ТАСС в четверг гендиректор "Фонда развития моногородов" (ФРМ) Ирина Макиева в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В Заринске реализуется один инвестиционный проект - это "Строительство кожевенного завода - ООО "Русская кожа Алтай". Сумма займа у фонда на инвестпроект составила 640 млн рублей. Планируется, что по завершению строительства завода будет создано 144 новых рабочих места. Объект должен быть введен в эксплуатацию в этом году", - сказала Макиева.

По данным на сайте администрации Алтайского края, открытие завода планировалось в декабре 2018 года, но инвестор принял решение о переносе сроков в связи с необходимостью отработки технологий и настройки оборудования. Ранее сообщалось, что на проектную мощность в 600 тонн переработки сырья в месяц комплекс должен выйти уже в 2020 году.

По словам Макиевой, ФРМ планирует задействовать все виды поддержки в 2019-2020 гг. в регионе. "В части мер поддержки на 2019-2020 годы для Алтайского края будут действовать все инструменты ФРМ, в том числе новые - это льготный заем "10-250" по 0% на 15 лет. Ряд мер поддержки появится после утверждения новой программы развития моногородов, которые также будут доступны в моногородах края", - пояснила гендиректор.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.