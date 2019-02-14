Омская область будет сотрудничать со Сбербанком в развитии инноваций и кредитовании МСБ

ОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Омской области и Сбербанк подписали в четверг на Российском экономическом форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве в развитии омской промышленности и повышении доступности кредитов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

"14 февраля в Сочи Сбербанк и правительство Омской области заключили соглашение, которое предусматривает укрепление сотрудничества между регионом и ведущим российским банком в интересах экономического и социального развития территории", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что сотрудничество коснется развития инновационной промышленности и модернизации предприятий, повышения доступности кредитов для малого и среднего бизнеса и начинающих предпринимателей. Также рассматривается возможность участия Сбербанка в создании единой системы управления школьным питанием на территории области и в обновлении автопарка общественного транспорта и коммунальной техники региона и подвижного состава для пригородных железнодорожных перевозок.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, стороны разработали дорожную карту по реализации соглашения. "В ней определены не только мероприятия, но и сроки, в которые должны быть достигнуты результаты, выполнены те или иные договоренности. Координировать взаимодействие сторон по нашим совместным мероприятиям будут рабочие группы", - цитирует пресс-служба Буркова.

Сбербанк является стратегическим партнером Омской области. По итогам 2018 года омское отделение банка вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет региона, где размещается крупнейшая в системе Сбербанка площадка контактного центра.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.