Пожарные потушили возгорание в больнице в Омске

ОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали в пятнадцатиградусный мороз 139 человек из-за пожара в здании больницы в Омске. Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в настоящий момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

"В 7:21 (4:21 мск) поступило сообщение о пожаре в городской больнице на ул. Лизы Чайкиной, на момент прибытия первого подразделения было задымление в помещении на втором этаже. Было эвакуировано 139 человек. В 8:03 (5:03 мск) пожар был ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе, уточнив, что площадь возгорания составила 8 кв. м.

К тушению возгорания было привлечено 24 пожарных и 8 единиц техники.