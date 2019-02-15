Прокуратура установила причину отключения тепла в более чем 250 домах на Алтае

БАРНАУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Прокуратура установила, что причиной отключения от тепла 257 жилых домов и 13 социальных объектов города Змеиногорска в Алтайском крае в ноябре прошлого года при минусовой температуре был некачественный ремонт сетей. Проводившего ремонт подрядчика суд приговорил к штрафу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края в пятницу.

"В ходе проведенной Змеиногорской межрайонной прокуратурой проверки причин прекращения теплоснабжения 257 жилых домов и 13 социальных объектов города Змеиногорска в период с 22 до 24 ноября 2018 года были выявлены факты некачественного выполнения подрядчиком работ по ремонту водосетей. Установлено, что несвоевременное и некачественное исполнение юридическим лицом обязательств по заключенному с администрацией города Змеиногорска контракту повлекло за собой прекращение теплоснабжения населения и объектов социальной сферы", - уточняет ведомство.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, суд признал юридическое лицо виновным и приговорил к штрафу в размере более 410 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что авария произошла во время плановых работ на магистральном водопроводе диаметром 400 мм - была повреждена труба, что привело к технологическому сбою в работе нескольких котельных. В правительстве Алтайского края ТАСС уточняли, что "без водоснабжения остались более 2 тыс. домов, без тепла - около 250 домов".