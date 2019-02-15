СК не планирует возбуждать дело после проверки организации школьного питания в Кузбассе

ТАСС, 15 февраля. Оснований для возбуждения уголовного дела после проверки сотрудниками СК организаций школьного питания, начатой после сообщений о голодных обмороках в школах Кемеровской области, нет, однако, в ходе проверок обнаружен ряд недочетов в организации питания. Результаты проверки направлены в администрацию области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Основания для возбуждения дела нет, (проблемы) исправляли по ходу (проверок). Информация о выявленных недостатках в организации питания учащихся направлена в администрацию области", - сообщили в ведомстве.

В конце января детский омбудсмен Дмитрий Кислицын на сессии облсовета народных депутатов сообщил о голодных обмороках учащихся сельских школ Кузбасса, которым якобы не хватает денег на еду. В департаменте образования и науки Кемеровской области подчеркнули, что жалоб на подобные случаи региональным властям не поступало. Губернатор Сергей Цивилев поручил проверить информацию, была создана специальная комиссия, которая в названных Кислицыным школах не выявила подобных фактов. Следственное управление СК по региону организовало проведение проверки.