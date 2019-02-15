СК не планирует возбуждать дело после проверки организации школьного питания в Кузбассе

ТАСС, 15 февраля. Оснований для возбуждения уголовного дела после проверки сотрудниками СК организаций школьного питания, начатой после сообщений о голодных обмороках в школах Кемеровской области, нет, однако, в ходе проверок обнаружен ряд недочетов в организации питания. Результаты проверки направлены в администрацию области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК по региону.
"Основания для возбуждения дела нет, (проблемы) исправляли по ходу (проверок). Информация о выявленных недостатках в организации питания учащихся направлена в администрацию области", - сообщили в ведомстве.
В конце января детский омбудсмен Дмитрий Кислицын на сессии облсовета народных депутатов сообщил о голодных обмороках учащихся сельских школ Кузбасса, которым якобы не хватает денег на еду. В департаменте образования и науки Кемеровской области подчеркнули, что жалоб на подобные случаи региональным властям не поступало. Губернатор Сергей Цивилев поручил проверить информацию, была создана специальная комиссия, которая в названных Кислицыным школах не выявила подобных фактов. Следственное управление СК по региону организовало проведение проверки.
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Следователи проверили организацию школьного питания в 26 школах и установили ряд недостатков. Например, нет единообразного подхода к организации питания учащихся, в школах, отдаленных от Кемерова, питание организовано силами самих школ, а не предприятий, которые поставляют готовые блюда. При этом не везде существует надлежащий контроль качества и безопасности продуктов, в одном из учебных заведений пища готовилась с нарушением технологии.
"В области не установлен общий порядок ценообразования стоимости школьного питания. В ряде школ не были приняты должные меры, чтобы дети, которым положены льготы на питание и чьи родители не имеют возможности оформить это документально, все же получали полноценные горячие обеды. Внесено предложение (в администрацию области) рассмотреть вопрос об оплате обедов учащихся, которым полагаются льготы, и учеников сельских школ в полном объеме за счет бюджетных средств, вне зависимости от социальной категории", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области работает около 670 школ, в которых обучаются свыше 300 тыс. детей. По данным администрации области, горячим питанием обеспечены 90,1% школьников, что выше общероссийского показателя. За счет областного бюджета организовано льготное питание для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей. Практически во всех муниципальных образованиях утверждены дополнительные льготные категории детей, дотации на питание которых выделяются из местных бюджетов.