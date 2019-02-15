Четверых жителей дома в Красноярске после взрыва разместили в социальном центре

Взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в Красноярске в четверг вечером, два человека погибли. По предварительным данным, в доме проживало более 20 человек. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что большинство жителей предпочли разместиться у родственников.

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Четыре жителя дома в Красноярске после взрыва бытового газа разместились в социальном центре "Родник", сообщила в пятницу пресс-служба мэрии города.

"Всем пострадавшим было предложено временно поселиться в городском центре социального обслуживания "Родник", трое жителей согласились. Сегодня утром за помощью в управление социальной защиты населения города обратился еще один житель - мужчина, ему также будет оказана необходимая помощь в центре "Родник", - говорится в сообщении.

В пятницу в мэрии пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, будет рассмотрен вопрос о возможном расселении жильцов.

По данным МЧС, при взрыве было разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. По факту происшествия возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), устанавливается местонахождение собственника здания. По данным источника ТАСС в краевом правительстве, собственник может находиться за пределами Красноярска, разрешение он получал на индивидуальное жилищное строительство, многоквартирный дом был возведен самовольно.