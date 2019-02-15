Около 5 млрд руб. требуется на возведение многофункционального детского медцентра Иркутска

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство многофункционального детского медицинского центра в Иркутске в Чертугеевском заливе оценивается не менее чем в 5 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Левченко на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Было несколько вариантов размещения этой детской областной клинической больницы, так я ее называю, и у каждого варианта были свои плюсы. Все варианты сравнили, и я буквально две недели назад дал поручение о работе по одному из них. Это Чертугеевский полуостров, я дал поручение приступать к фактическому проектированию. В целом строительство будет стоить не менее 5 млрд рублей", - сказал Левченко.

В конце января депутаты Заксобрания Иркутской области Владимир Новожилов и Наталья Дикусарова сообщали, что Минздрав РФ одобрил строительство в Иркутске многофункционального детского медицинского центра. В ведомстве подписано медико-техническое задание на проектирование объекта. На строительство центра будут выделены федеральные средств, однако их объем не утоняется, сроки реализации проекта также пока не названы.

По данным иркутских СМИ, в медицинском центре будут оборудованы отделения педиатрии, хирургии, неонатологии, детских инфекций, реабилитации, диагностический центр, лаборатории молекулярной генетики и молекулярной биологии. Кроме того, там планируется обустроить научные и образовательные зоны, пансионат. Ежегодно в новом медучреждении будут лечить более 100 тыс. детей, проводить 20 тыс. высокотехнологичных операций.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.