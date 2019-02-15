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СК возбудил уголовное дело после гибели младенца от укусов собак в Томске

По версии следствия, жительница Томска, проживающая в частном секторе, вышла во двор, оставив месячную дочь в детской кроватке, в это время в доме находились немецкая овчарка и ротвейлер

ТАСС, 15 февраля. Следственное управление СК РФ по Томской области возбудило уголовное дело по факту гибели младенца от укусов немецкой овчарки и ротвейлера в областном центре. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы управления.

"По факту гибели младенца в результате нападения собаки в Томске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2019 года женщина, проживающая в частном жилом секторе в Томска, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки, немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване "с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных". Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных повреждений.

Отмечается, что был произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрошена в качестве подозреваемой мать погибшего ребенка, допрашиваются свидетели.

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РоссияТомская область
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