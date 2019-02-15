Военные инженеры ЦВО провели разминирование на пути колонны техники на учениях в Сибири

ТАСС, 15 февраля. Инженерные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) обезвредили "заминированный" участок дороги на пути колонны военной техники на учениях в Кемеровской области. В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Инженерные подразделения 41-й общевойсковой армии ЦВО обеспечили проход колонны военной техники по условно заминированному участку дороги на учении в Кемеровской области. В маневрах приняли участие около 500 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что инженерная разведка проводилась с применением общевойсковых комплектов разминирования ОВР-2 и переносных индукционных миноискатель ИМП-2.

"Саперы обезвредили обнаруженные мины, в частности, осуществили дистанционный подрыв заложенных "фугасов", в том числе с использованием пушечного вооружения БТР. Также были отработаны элементы поиска и уничтожения мин-растяжек с помощью "кошек", - уточнили в пресс-службе.