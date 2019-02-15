Сюжет о любви Енисея и Ангары станет основой церемонии открытия Универсиады в Красноярске

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. История любви Енисея и Ангары, крупнейших рек Красноярского края, будет стержневым сюжетом церемонии открытия Универсиады в Красноярске. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Александр Усс на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Церемония будет отражать всю самобытность, историю и красоту Сибири, прежде всего Енисейской Сибири. Стрежнем этого сценария будет любовь Енисея и Ангары", - сказал Усс.

Как сообщалось ранее, режиссером-постановщиком церемоний открытия и закрытия игр является российский фигурист и посол Универсиады Илья Авербух.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске 2-12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.