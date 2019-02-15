Дело в отношении подозреваемого в причастности к убийствам депутата из Иркутска прекращено

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о причастности к убийству двух человек прекращено в отношении депутата городской думы Иркутска, предпринимателя Александра Панько в связи с истечением срока давности. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Забайкальского края.

"Дело в отношении Панько прекращено по нереабилитирующему основанию: в связи с истечением срока давности. Он отпущен и уже, наверное, в Иркутске", - сказал собеседник агентства.

Панько задержали в октябре 2018 года в Иркутске и доставили в Читу, где он был заключен под стражу. Он являлся фигурантом уголовного дела об убийстве в Чите в 1997 году двух мужчин, которые, по версии следствия, были членами одной из преступных группировок. Накануне источник сообщил ТАСС об изменении Панько меры пресечения, освобождении его из-под стражи и переводе под домашний арест.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю пока ситуацию не комментирует.

Панько с 2007 года трижды избирался депутатом городской думы Иркутска. По информации иркутского портала "IRK.ru", он уже "вернулся к своей обычной жизни" - занимается предпринимательской и общественной деятельностью.