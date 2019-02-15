Система определения риска инфаркта снизит смертность при вызове скорой Томска на 15%

ТАСС, 15 февраля. Внедрение на станциях скорой помощи Томска системы, которая позволит операторам рассчитать риск инфарктов и инсультов во время разговора с пациентом, на 15% снизит смертность при вызове медиков. Об этом сообщил на деловом завтраке АСИ в рамках инвестиционного форума в Сочи вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

Ранее сообщалось, что IT-компания Rubius по заказу властей Томской области создает систему для станций скорой помощи, которая позволит операторам рассчитать риск инфарктов и инсультов во время разговора с пациентом. Внедрение системы на станции скорой медпомощи Томска запланировано весной 2019 года.

"При вызове врачи уже будут знать, что у человека есть некоторые заболевания и лучше его попытаться госпитализировать пока ситуация не закончилась летально. Когда аналитику сделали, узнали, что сокращается смертность в этих ситуациях (при госпитализации с признаками инфаркта и инсульта) на 15%", - сказал Антонов.

По данным Томского национального исследовательского медцентра РАН, рост числа пациентов с болезнями системы кровообращения в Томской области с 2013 года по 2018 год составил 10,6% - с 259 до 286 случаев на 1 тыс. населения. Смертность от болезней системы кровообращения по итогам 2018 года составила 490 случаев на 100 тыс. населения, в 2013 году - 515 человек. По словам губернатора области Сергея Жвачкина, в ближайшие пять лет, в том числе благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение", смертность планируется сократить до 372 случаев на 100 тыс. жителей.

Российский инвестиционный форум в Сочи проходит 14-15 февраля. Главная тема инвестфорума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.