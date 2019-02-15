Новосибирский театр поставит спектакль по роману одного из авторов "Тотального диктанта"

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Новосибирский театр "Старый дом" поставит спектакль по произведению "Зулейха открывает глаза" одного из авторов акции "Тотальный диктант" Гузели Яхиной. Театр будет использовать необычное пространственное решение: в постановке задействуют не только сцену, но и весь зрительный зал, сообщил ТАСС режиссер спектакля Эдуард Шахов.

"В 2017 году "Старый дом" в театральной лаборатории разрабатывал этот материал в качестве эскиза. Теперь появилось желание, так как материал очень хороший, все-таки довести эту лабораторную работу до полноценного спектакля", - рассказал Шахов, отметив, что после премьеры постановка войдет в постоянный репертуар театра.

До этого спектакль по роману Яхиной, как уточнил Шахов, ставил один из театров Республики Башкортостан. "Он проходит на классической сцене, зрители сидят в зале. В "Старом доме" постановка будет не только на сцене, но и в зрительном зале - будет трансформированная общая площадка. В результате зритель будет включен в спектакль, окажется в гуще событий", - рассказал режиссер.

Спекталь, который ставит "Старый дом", как для взрослого поколения, так и для молодежи от 16 лет. Одна из целей постановки - заинтересовать людей историей XX века. "Зритель тоже должен открыть глаза - тот зритель, который, может быть, не знает темные страницы истории нашей страны", - добавил Шахов.

Роман Яхиной "Зулейха открывает глаза", за который автор в 2015 году стала лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная поляна", - о раскулачивании 1930-х, материнстве и трудовом лагере. По сюжету Зулейху - татарскую крестьянку из глухой деревни - вместе с другими переселенцами отправляют в вагоне-теплушке в Сибирь. В тайге, на берегах Ангары сотни переселенцев - крестьяне, интеллигенты, деклассированный элемент, уголовники, люди разных вероисповеданий и национальностей - вместе ежедневно борются за жизнь в тяжелейших условиях. Произведение было написано с использованием мемуаров других раскулаченных людей.

Театр "Старый дом" существует с 1933 года, входит в "Золотую книгу культуры Новосибирской области". На сцене театра представлены произведения мировой художественной культуры, как классические, так и ультрасовременные. Режиссер Эдуард Шахов - участник фестиваля "Золотая маска", автор спектаклей в Москве, Уфе, Оренбурге, Новокузнецке и других городах.