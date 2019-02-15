Власти Красноярского края ожидают двукратный рост турпотока после Универсиады

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Красноярского края ожидают двукратный рост туристического потока в регион после проведения зимней Универсиады. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Александр Усс на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В последние годы наметился тренд - количество посещающих [Красноярский край туристов] выросло с полумиллиона до почти 800 тыс. Резкий прирост за два года. Если говорить об эффекте от Универсиады, то мы рассчитываем по меньшей мере на двукратное увеличение числа посещений", - сказал он.

Губернатор отметил, что экономический эффект от соревнований для края не ограничится только расходами гостей, ведь в рамках подготовки к ним были построены десятки спортивных и социальных объектов. "Это все объекты инфраструктурные, они будут приносить ежегодную отдачу", - сказал глава региона.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.