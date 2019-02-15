Власти Красноярска заявили о необходимости сноса дома, где взорвался газ

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Трехэтажный дом в Красноярске, где в четверг вечером взорвался газ, должен был быть снесен как незаконный. Об этом на брифинге в пятницу сообщил первый вице-мэр города Владислав Логинов.
В результате взрыва бытового газа в 30-квартирном доме погибли два человека. По предварительным данным мэрии, в доме проживали более 20 человек.
"Решение судебное действительно было. Судебное решение вступило в силу. Вопрос этот касается работы судебных приставов, наверняка у них есть какой-то график, по которому они исполняют судебное решение, но на самом деле это судебное решение они ещё не исполнили", - сказал Логинов, добавив, что такое решение было выдано в 2018 году.
Он отметил, что жильцы дома не имели никаких документов на жилье. "На самом деле дом как объект никогда не вводился в строй, не получал никаких разрешений на его эксплуатацию. Люди там проживали, не имея ни регистрации, ни каких-либо дополнительных документов, связанных с этим домом", - подчеркнул вице-мэр.
Логинов также сообщил, что решение о помощи семьям погибших при взрыве дома примет краевое министерство социальной политики.
"Минсоцполитики края будет рассматривать вопрос о компенсации, сейчас решения нет", - сказал Логинов, добавив, что решение будет приниматься на основании законов РФ.
По его словам, пока точное количество жильцов дома не определенно, так как люди проживавшие там не имели регистрации и каких-либо правоустанавливающих документов, а сам дом был построен незаконно.
При взрыве было разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. По факту происшествия возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данным источника ТАСС в краевом правительстве, собственник может находиться за пределами Красноярского края, разрешение он получал на индивидуальное жилищное строительство, многоквартирный дом был построен самовольно.