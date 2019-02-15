Власти Красноярска заявили о необходимости сноса дома, где взорвался газ

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Трехэтажный дом в Красноярске, где в четверг вечером взорвался газ, должен был быть снесен как незаконный. Об этом на брифинге в пятницу сообщил первый вице-мэр города Владислав Логинов.

В результате взрыва бытового газа в 30-квартирном доме погибли два человека. По предварительным данным мэрии, в доме проживали более 20 человек.

"Решение судебное действительно было. Судебное решение вступило в силу. Вопрос этот касается работы судебных приставов, наверняка у них есть какой-то график, по которому они исполняют судебное решение, но на самом деле это судебное решение они ещё не исполнили", - сказал Логинов, добавив, что такое решение было выдано в 2018 году.