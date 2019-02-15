Прокуратура оценит действия чиновников, не выполнивших решение о сносе дома в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в ходе проверки оценит действия должностных лиц по исполнению принятого в 2016 году решения суда о сносе незаконно построенного дома в Красноярске, где накануне при взрыве бытового газа погибли два человека. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы прокуратуры по Красноярскому краю.

"Будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц по исполнению решения Центрального районного суда города Красноярска от 25 февраля 2016 года по иску администрации города об обязании собственников снести самовольную постройку - жилое здание", - сообщили в пресс-службе.

В СК подтвердили, что здание построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном законом порядке как жилое помещение, по сути является самостроем, а в 2016 году судом вынесено решение о его сносе. По сообщению ГСУ СК по региону, на допрос доставлены двое из троих собственников дома.

Взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в Красноярске в четверг вечером, два человека погибли. По предварительным данным, в доме проживало более 20 человек. По данным МЧС, при взрыве было разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. По факту происшествия возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").