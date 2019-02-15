Опасных объектов в более чем 100 якобы заминированных зданиях в Бийске не обнаружено

БАРНАУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты провели проверку более сотни организаций в наукограде Бийске Алтайского края, получивших по электронной почте сообщения о якобы минировании, и не обнаружили там опасных предметов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель администрации города.

Ранее сообщалось, что в Бийске в пятницу прошла волна сообщений о минировании - их получили около 100 учреждений, включая школы, детсады, больницы, мэрию и администрацию Бийского района. Людей эвакуировали. Позже аналогичные сообщения получили и учреждения краевого центра - Барнаула. Там после проверки также не было найдено опасных предметов, эвакуации не было.

"Проверили (все), у нас нет информации, что-то где-то нашли. К счастью, сегодня в городе было тепло - минус 3 градуса", - сказал собеседник агентства, отметив, что во время эвакуации никто не замерз.

По данным администрации города, сообщения получили практически все школы, кроме тех, что были на карантине, и детские сады. В администрации отметили, что родителей педагоги и воспитатели сразу оповещали об эвакуации - те, кто могли, сразу приезжали и забирали детей. В части школ отменили вторую смену.

"Одно из дошкольных учреждений было эвакуировано в Дом культуры Бийского олеумного завода, но детей пришлось выводить и оттуда, так как учреждение тоже получило письмо (о минировании). Поступило сообщение в детскую городскую больницу, попали в список промышленные предприятия", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в конце января в Барнауле прошла волна эвакуаций из социальных учреждений из-за сообщений о "минировании". Всего было получено 40 сообщений с угрозами нахождения в зданиях взрывных устройств. Аналогичные сообщения в тот день получили в городах Новосибирской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской, Омской и Томской областей. Все сообщения оказались ложными.