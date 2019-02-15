Омская область выделит более 50 млн рублей на подготовку к Дельфийским играм

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 50 млн рублей будет выделено из бюджета Омской области на подготовку к проведению в Омске в 2020 году XIX Дельфийских игр России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор региона Александр Бурков.

"По предварительным расчетам, на подготовку площадок [для проведения игр] в соответствии с техническими и программными требования потребуется более 50 млн рублей. Эти средства будут выделены из областного бюджета", - сказал Бурков.

По его словам, в настоящий момент специалисты выбирают площадки для проведения соревнований. "Мы рассматриваем крупные учреждения культуры Омска - Концертный и Органный залы, Музыкальный театр, драматический театр "Галерка", Омское музыкальное училище им. Шебалина, ТЮЗ, детские школы искусств. В следующий визит представители Дельфийских игр посетят эти площадки, а также посмотрят возможные места проживания делегаций", - сообщил губернатор.

Он отметил, что на Дельфийские игры в Омск приедут более 2 тыс. человек. "Их размещение и транспортное обслуживание - это важный вопрос, необходимо, чтобы все чувствовали себя комфортно", - подчеркнул Бурков.

Также в Омской области ведется работа по формированию сборной региона, который представят не менее 300 человек. "В течение всего года у нас будут проходить различные конкурсы, прослушивания для того, чтобы отобрать самых достойных для защиты чести нашего региона", - подытожил губернатор.

Дельфийские игры - соревнования молодых деятелей искусства по 49 номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и. т. д).

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.